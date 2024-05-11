Известно, что во время протестов произошли столкновения между активистами и полицейскими.

В Германии левые радикалы протестовали против деятельности автомобильного завода Tesla, а именно в городке Грюнхайде, что возле Берлина, сообщает Bild.

Отмечается, что некоторым митингующим удалось прорваться через пути заводской железной дороги и перелезть через заборы, в результате чего произошли столкновения с полицией.

В целом протестующие, в частности инициативы Disrupt, решили разделиться на две группы, чтобы запутать полицейских. По словам представителя полиции, ситуация была "динамичной". В результате столкновений один активист получил ранения, также пострадали трое правоохранителей.

Известно, что полиция охраняла железнодорожные пути, линии электро- и водоснабжения и трансформаторную подстанцию возле автомобильного завода. Демонстрантам удалось прорваться, ведь территория завода слишком большая для того, чтобы уберечь все его места. По неофициальным данным, несколько участников акции протеста были задержаны.

Также около полудня группа людей попала на территорию аэродрома Нойхарденберг, где находятся сотни автомобилей Tesla. Днем Bild сообщал, что протестующие блокировали подъездную дорогу вблизи главных ворот и запускали в ход пиротехнику. Протестующие начали штурм предприятия под красным флагом с лозунгом "Разрушим капитализм, создадим будущее".

Что известно об активистах

Disrupt - это "альянс" самопровозглашенных антикапиталистических групп, которые выступают против плана удвоения производственных мощностей завода в Грюнхайде, сообщает Business Insider.

По словам участников альянса, план расширения завода будет требовать от Tesla вырубки местных лесов и может привести к перебоям в водоснабжении.

Также на сайте Disrupt говорится о том, что генеральный директор Tesla Илон Маск является "женоненавистническим твиттер-фашистом" и отмечается, что электромобили "не являются ни устойчивыми, ни зелеными".

"Производство электромобилей создает огромный экологический след из-за потребления ресурсов и, таким образом, еще больше приближает глобальную климатическую катастрофу. Каждое дерево, срубленное для Tesla, - это одно лишнее дерево, а каждый литр воды, взятый из земли, тратится впустую", - добавили на сайте.

Tesla - последние новости

Как писал УНИАН, недавно генеральный директор компании Илон Маск уволил всю команду, которая занимается производством зарядных станций для Telsla. Он сообщил, что руководитель группы по производству нагнетателей Ребекка Тинуччи и руководитель отдела новых продуктов Дэниел Хо увольняются вместе со своими командами. Как известно, в такой группе работало около 500 человек.

Также сообщалось, что Tesla снижает цены на электромобили из-за падения продаж и избытка запасов. Автопроизводитель заявил, что снижает стоимость в США программного обеспечения помощи водителю, а именно с 12 000 долларов до 8000 долларов.

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