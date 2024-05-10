Оккупанты прилагают много усилий в первую очередь в информационной сфере.

Атаки врага вдоль границы к северу от Харькова – это попытка вынудить ВСУ переместить часть сил и средств с Донбасса на Харьковское направление. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Враг прилагает усилия, в том числе – в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковское направление из Донецкой и Луганской области", – заявил он.

По словам спикера, ситуация находится под контролем украинской армии.

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Россияне начали наступление на Харьковщине

Как писал УНИАН, сегодня рано утром российский агрессор начал новую наступательную кампанию на севере Харьковщины. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне попытались прорваться в приграничные села Харьковского и Чугуевского района, но были отбиты. "Потерь территории не допущено пока", - подчеркнул он.

Вместе с тем из Волчанска и других населенных пунктов вблизи границы из-за усилившихся обстрелов начали эвакуацию гражданских.

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник отметил, что военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям РФ. Мельник подчеркнул, что вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать и посеять панику среди людей.

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