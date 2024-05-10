Такой подход является распространенным среди международных почтовых операторов и логистических компаний.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки, которые были невостребованы и поэтому неврученные в течение шести месяцев. Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

В "Укрпочте" объяснили, что почтовые отправления, которые получатель не забрал в течение двух недель, "Укрпочта" отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не забирает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода.

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"В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку. Если они по каким-то причинам этого не сделали, то отныне посылка может быть продана на аукционе. Таким образом компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет десять гривен. Посылки случайным образом объединены в паллеты, которые содержат до 100 единиц, и продаются как один лот. Все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации. Ни компания, ни потенциальные покупатели до объявления результатов аукциона не будут знать, что они содержат.

В "Укрпочте" также предупредили, что часто мошенники используют мировую практику по продаже неврученных посылок, рассылая смс-сообщения с предложением приобрести одну посылку. На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это является признаком мошеннических действий.

"Укрпочта" - последние новости

1 мая сообщалось, что "Укрпочта" выставила на "Prozorro.Продажи" более 500 старых автомобилей, чтобы на вырученные средства обновить свой автопарк. После чего компания столкнулись с критикой в социальных сетях.

8 мая, в День памяти и победы над нацизмом, "Укрпочта" открыла продажи новой почтовой марки "Русский военный флот - до дна!".

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