Сейчас в Украине уже работают ремонтные мастерские производителя, которые обслуживают поставленные Силам обороны бронемашины.

Канадская компания Roshel, которая производит бронированные автомобили Senator в частности для нужд ВСУ, планирует частично локализовать свое производство в Украине. Об этом в интервью Defense Archives рассказал основатель и руководитель компании Роман Шимонов.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения компания изготовила и поставила в Украину уже более 1000 бронированных автомобилей Senator. Поставки были профинансированы правительствами нескольких стран - Канады, США, Германии и других.

"Решающим моментом для Roshel стало создание специальной команды для анализа, регистрации и решения любых неисправностей или необходимых усовершенствований в наших автомобилях. [Броневики Senator] изначально были созданы для операций правоохранительных органов Северной Америки, но суровые реалии войны в Украине требовали адаптации. Мы постоянно оптимизировали и совершенствовали наши транспортные средства, чтобы противостоять растущим угрозам", - рассказал Шимонов.

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Поскольку броневики компании Roshel хорошо зарекомендовали себя на фронте в Украине, производителя засыпали заказами оборонные ведомства многих стран - от самой Канады до Южной Кореи. Чтобы справиться с этим спросом, компания расширяет производственные мощности, в частности открывает филиал в Германии. Но не только там.

"У нас уже есть несколько мастерских по всей Украине, которые осуществляют ремонт и обслуживание наших автомобилей. Кроме этих услуг, мы на завершающей стадии планируем локализовать часть нашего производства в Украине", - сказал владелец компании, однако подробностей не привел.

По его словам, сейчас на главном заводе Roshel в Канаде работают более 200 беженцев из Украины. Многие из них стремятся вернуться в Украину и работать уже в украинском филиале компании.

Производство оружия в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина создала секретную сеть подземных оружейных заводов. Они производят боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры "Козак", ракеты "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна". Объемы производства выросли втрое с момента запуска в 2023 году.

Также мы рассказывали, что немецкий промышленный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре оружейных завода. Будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и системы ПВО.

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