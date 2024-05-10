Курс гривны к евро установлен на уровне 42,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,72 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,81 грн/евро, то есть гривна ослабла на 38 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,60/39,62 грн/долл., евро - 42,69/42,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 42,92 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 мая, вырос на 10 копеек и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал также на 10 копеек - до 43,00 грн за евро.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце мая средние курсовые колебания будут в пределах 39-40 грн/долл.

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