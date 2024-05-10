Йошико Мива пережила много трудностей в жизни, однако всегда оставалась стойкой.

Йошико Мива в свои 110 лет была свидетелем развертывания более чем столетней истории. Несмотря на то, что она пережила испанский грипп, интернирование во время Второй мировой войны и потерю родных, самая старая американка японского происхождения положительно смотрит на жизнь. Как пишет Today.com, ее главный совет для долголетия прост: не нужно зацикливаться на негативе.

Отмечается, что Йошико родилась в 1914 году в семье японских иммигрантов. Она рано потеряла маму и младшего брата. После чего ее вместе с другими братьями отправили жить в детский дом. Несмотря на трудности, женщина окончила среднюю школу в 1932 году, а затем Калифорнийский университет в Беркли в 1936 году по специальности "бизнес", сообщает газета Gardena Valley News.

Йошико не имела возможности найти работу, поэтому устроилась к родственнику, который занимался производством продуктов.

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"Большинство мест не брали на работу людей без опыта", - отметил для газеты ее сын Алан Мива.

Также во время поисков она получала отказы, к примеру: "Мы не берем на работу японцев".

В 1942 году Йошико вместе с семьей принудительно отправили в лагерь для интернированных в Постоне, штат Аризона. Несмотря на суровые условия и отсутствие личной жизни, женщина оставалась сильной.

"После того, как ее и ее родственников освободили в 1945 году, они поселились в Готорне, штат Калифорния. Столкнувшись с трудностями в поиске работы, ее семья собрала деньги, чтобы начать бизнес по разведению растений. В 1963 году Йошико Мива получила лицензию медсестры", - говорится в материале газеты.

Кроме того, в публикации рассказали, что женщина до 100 лет водила машину, разговаривала на трех языках, а именно на английском, испанском и японском. Также она ежедневно проходила 6 километров пешком в раннем пенсионном возрасте.

По словам Йошико, ее вера и благодарность буддийской общине, которая поддерживала ее в детстве, были постоянным источником силы, а любовь к своей семье - трем сыновьям, многим внукам и правнукам, давала ей энергию и радость.

"Одной из самых милых прихотей Йошико является ее ежедневный ритуал приготовления лапши. Ее любовь к лапше - от спагетти до собо - уходит корнями во времена ее пребывания в детском доме, рассказала она в интервью Today.com, отметив, что это простое наслаждение поддерживало ее на протяжении всей ее долгой и полноценной жизни", - подчеркнули в публикации.

Сын Йошико Алан рассказал для Today.com, что сейчас его мать чувствует себя хорошо и живет в доме престарелых. Там она еженедельно делает прическу, а в воскресенье посещает церковные службы.

Секреты долголетия: последние новости

Ранее 96-летний врач из Австралии назвал причины своего долголетия. Известно, что в течение 72 лет он работал врачом, однако сейчас решил уйти на пенсию.

"Мне кажется, я делаю то, что мне нравится. Я всегда говорил своим пациентам: "Смотрите, если вы перестанете получать удовольствие от того, что вы делаете, бросьте это, ради Бога, и займитесь чем-то другим", - посоветовал он.

Также 110-летний мужчина, который до сих пор управляет автомобилем и любит бургеры с пивом, назвал свой рецепт долголетия. Отмечается, что мужчина может жить без посторонней помощи в повседневной жизни, поэтому внуки посещают его только раз в неделю.

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