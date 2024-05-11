Самусь отметил, это по масштабам сотни километров.

Военный эксперт Михаил Самусь объяснил, могут ли россияне создать определенную блокаду Харькова их авиационными или артиллерийскими возможностями.

"Если посмотреть на карту и масштабы, то это сотни километров. Проблема российской авиации в том, что она не может действовать свободно в нашем пространстве. Она может подходить, например, 50 км к линии фронта или границы и запускать КАБы или ФАБы с модулями. И это только потому, что у нас нет достаточно мощной авиации, которая могла бы своими радарами и средствами отгонять их дальше чем на 50 км от границы. То есть, они не могут зайти в наше воздушное пространство",- акцентировал Самусь в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне способны устраивать только авианалеты с использованием КАБов или ФАБов. Анализируя возможность тенденции к снижению авиационных налетов из-за уничтожения вражеских носителей, в частности Су-25, эксперт указал на принципиальную разницу между Су-25 и Су-34 с КАБами или ФАБами.

Видео дня

"Штурмовик Су-25 работает непосредственно на поле боя и поддерживает работу пехоты. Сегодня была новость, что американцы выделяют нам новый пакет помощи, там есть Stinger. Вот эти ПЗРК являются идеальным средством уничтожения тех же самых Су-25, которые работают на поле боя, поэтому надо системы короткой дальности действия...Для (уничтожения-УНИАН) Су-34 нужны Patriot, F-16, то есть средства дальнего действия, средней дальности", - сказал он.

Самусь отметил, россиянам не удалось достичь результатов и прорвать фронт до 9 мая и они понимают, что окно возможностей закрывается.

"В конце апреля нам подписали помощь США. Бюрократия и логистика забирает определенное время. То есть, у них есть еще месяц, возможно немножко больше, чтобы реализовать какие-то политические задачи, чтобы оккупировать Донбасс или хотя бы прорваться на фронте. Поэтому были предположения, что они могут фактически скопировать действия РДК. Условно, для того, чтобы пошуметь, создать иллюзию большого наступления на Харьковском направлении. С военной точки зрения, заставить украинское командование оттянуть резервы с Донбасса и с других направлений на это направление", - пояснил он.

Именно поэтому враг решил включить свой план "Б" на Харьковском направлении.

"Пошуметь, осуществить рейды, диверсии, обстрелы. Они, конечно, будут сейчас пытаться продемонстрировать, что выжигают все ударами артиллерии и КАБами. Если, например, украинские войска не будут адекватно реагировать, то возможно им удастся чего-то достичь. Во всяком случае РДК удавалось заходить довольно далеко (на территорию РФ-УНИАН) на несколько недель", - отметил Самусь.

Эксперт не исключает, что такой сценарий действий как на Харьковщине, россияне могут попытаться осуществить по Сумскому направлению.

"Могут попытаться зайти на несколько сотен метров, а возможно даже 2-3 км, как позволяет местность, в Сумскую область. И так же попробовать пошуметь, возможно, как разведка боем, где-то удастся пройти", - добавил он.

Наступление РФ на Харьковщине - детали

10 мая утром российские оккупанты под прикрытием бронетехники пытались прорвать украинскую линию обороны на Харьковщине. Враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб на Волчанском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на Харьковщине продолжаются оборонительные бои против попыток российских захватчиков вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины. Отмечается, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия, враг применяет пехоту и технику. В Генштабе утверждают, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляют огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, который вклинился в украинскую оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: