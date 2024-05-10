Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа уступили место представителю Франции.

Букмекеры уже в третий раз за сутки меняют свои прогнозы относительно вероятного победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Еще утром они предсказывали Украине четвертое место, однако сейчас положение певиц Jerry Heil и Alyona Alyona ухудшилось.

После второго полуфинала, который состоялся 9 мая, представительницы Украины начали опускаться в рейтинге букмекеров. Как известно, Jerry Heil и Alyona Alyona еще ни разу не выбывали из топ-5, однако сегодня они оказались на шестом месте.

Позже их шансы на победу, по мнению букмекеров, снова выросли и сейчас девушки на пятом месте. Об этом сообщает сайт Еurovision World.

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Сейчас фаворитами букмекеров стали исполнители, которым ранее прогнозировали более низкие места. Дуэт из Украины уступил место французскому певцу Slimane. Он представляет свою страну с песней "Mon amour".

Сейчас в списке лидеров следующие страны:

Хорватия (Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim")

Израиль (Эден Голан "Hurricane")

Швейцария (Nemo "The Code")

Франция (Slimane "Mon amour")

Украина (Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria")

Стоит заметить, что прогнозы букмекеров еще могут измениться. Гранд-финал "Евровидения-2024" состоится 11 мая. Свои страны представят 26 участников.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой спрогнозировал, какое место может занять Украина в финале Евровидения.

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