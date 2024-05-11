Элементы салюта полетели в толпу

В Москве 9 мая, во время празднования 79-летия победы над гитлеровцами, горящие элементы фейерверка полетели в толпу зрителей.

Как сообщает Baza, происшествие имело место поздно вечером на юго-востоке российской столицы. В частности, в пригороде Москвы, в районе Кузьминки, один из зарядов фейерверка разорвался слишком низко и осыпал толпу, наблюдавшую за праздничным салютом.

По предварительным данным, пострадала девушка - она подвернула ногу, когда убегала от летевших горящих частей фейерверка. На обнародованном видео запечатлено, когда в толпу летят горящие фрагменты и собравшиеся с криками разбегаются.

9 мая в Москве:

Как сообщал УНИАН, вчера на Красной площади провели военный парад в честь 9 мая. Bild писал, что Путин использовал его для пропаганды войны против Украины и ядерного запугивания стран Запада.

Ведущий постоянно упоминал "героев" незаконной войны против Украины, а также заявил, что оккупанты "освобождают" украинские города.

Также известно, что в Хабаровске на парад пригласили подполковника Азатбека Омурбекова, обвиняемого в причастности к расстрелам людей в Буче. После этого Путин наградил его званием "Герой России".

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