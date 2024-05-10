Европейский общественный вещатель начал расследование в отношении певца.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2024" отстранили от репетиции представителя Нидерландов Йоста Кляйна, который пел о "любви к РФ" в начале войны.

Как пишет Sky News, нидерландскому певцу не разрешили участвовать в репетиции 10 мая из-за "непонятного инцидента". Сейчас расследованием ситуации занимается Европейский общественный вещатель (EBU).

Представители EBU написали: "Расследуем инцидент с участием Кляйна, о котором нам сообщили". Никаких других причин такого решения не раскрыли. Организаторы шоу решили отстранить Йоста от всех репетиций до момента, пока вещатель не сообщит новую информацию о нем.

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По данным издания, накануне инцидента Кляйн участвовал в параде флагов. Он состоялся перед репетицией. Певец даже выходил на сцену в костюме, однако прорепетировать свой номер ему так и не удалось.

Сам голландец никак не комментировал решение организаторов Евровидения. Стоит добавить, что исполнитель удалил все "сториз" в своем Instagram, которые связаны с конкурсом.

К слову, после начала полномасштабного российского вторжения Йост Кляйн давал концерты в Санкт-Петербурге. Артист также сотрудничал с известными россиянами.

Напомним, ранее представительницу Израиля на "Евровидении-2024" освистали во время репетиции.

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