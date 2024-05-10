Почему на экране телефона появляются разноцветные точки: объяснение вас удивит

На самом деле, таким образом ОС забоится о вас, хоть порой эти индикаторы могут раздражать.

Появление зеленой или желтой точки на экране iPhone или Android-смартфона – привычная ситуация. Они отображаются в правом углу и периодически исчезают, через некоторое время возникая вновь. Но далеко не все осознают (судя по поисковой статистике), как и почему это происходит.

На самом деле все проще, чем могло показаться. Если на экране Android-смартфона появилась зеленая точка, это означает, что одно или несколько приложений запрашивают или уже имеют доступ к камере или микрофону.

Такая фича возникла относительно недавно с релизом Android 12. Ее назначение – помочь заметить и пресечь слежку вредоносной программой.

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Чтобы понять, какое приложение запрашивает камеру или микрофон, нужно открыть центр управления, опустив шторку. Если таких программ несколько, полный список появится после нажатия на имя последнего приложения.

Поскольку зеленая камера в углу экрана и другие значки являются полезным средством для выявления слежки на вашем смартфоне, их нельзя отключить. Однако можно запретить определенным программам доступ к датчикам. Настройки находятся по пути "Приложения", подразделе "Разрешения приложений".

Таким образом, если все чаще замечаете, что в "Центре управления" мигают индикаторы активности определенных программ, есть повод задуматься о возможной угрозе конфиденциальности. Рассмотрите варианты отключения доступа приложений к камере или микрофону, вплоть до полного удаления их с вашего телефона.

На устройствах Apple все примерно то же самое. Только в iPhone зеленая точка означает, что запущенное приложение использует камеру, желтая точка – что это микрофон.

Для определения приложения, которое покушается на вашу конфиденциальность, нужно открыть "Пункт управления" свайпом вниз. Название приложения будет отображено в верхней части экрана с соответствующим цветовым индикатором.

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