Большинство из них сразу попросили о временной защите, ссылаясь на нежелание идти на фронт.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией. Об этом заявил представитель пограничной полиции Румынии Флорин Коман, которого цитирует "Радио Свобода".

По его словам, в большинстве случаев беглецы просят защиты у румынских властей, ссылаясь на нежелание идти на фронт. За все время 19 украинских мужчин погибли в попытках попасть в Румынию: 11 утонули, пытаясь переплыть пограничную реку Тиса, остальные погибли в горах из-за недостаточно теплой одежды зимой.

Однако жертв могло быть значительно больше. За последние два года только в одной из четырех приграничных с Украиной северных провинций - Марамуреши - румыны спасли от гибели 108 граждан Украины.

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Офицер румынской полиции также говорит, что после незначительного уменьшения количества беглецов из Украины в 2023 году, с начала этого года тенденция снова стала расти.

В период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины, в которых в целом фигурировали 2373 гражданина Украины. После обнаружения румынскими силовиками все они обратились за временной защитой.

Ситуация с уклонистами, которые убегают через границу

Как писал УНИАН, по данным пограничников, попытки незаконного пересечения границы уклонистами происходят ежедневно. С начала полномасштабной войны по меньшей мере 30 человек погибли в этих попытках. Примечательно, что в Польшу уклонисты пытаются пробраться преимущественно по поддельным документам на официальных пунктах пропуска. А на участках границы с другими странами преобладают попытки пересечь границу вне пунктов пропуска.

Как пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко, большинство погибших - утонули в реке Тиса. Дело в том, что внешне река выглядит не очень сложной преградой, но на самом деле она очень коварна: имеет стремительное течение, на дне есть корни деревьев, есть места куда может затягивать вихрями течения.

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