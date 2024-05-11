Глобальная ситуация делает оборонительные ракеты кассовым хитом.

В настоящее время в мире наблюдается нехватка не только пусковых установок Patriot, но и ракет для них. Геополитическая ситуация подстегнула мировой спрос.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, Украина и Израиль нуждаются в поставках ракет для обороны. Различные страны, особенно в Европе, хотят пополнить свои арсеналы. Наконец, американцы сейчас проверяют, смогут ли они установить систему Patriot на свой флот. Она будет интегрирована в систему командования и управления Aegis, чтобы защитить американские корабли в случае конфликта вокруг Тайваня.

Однако производство ракет к Patriot очень ограничено и не может быть быстро увеличено.

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С тех пор, как первая система Patriot была принята на вооружение в США в 1984 году, ракеты постоянно совершенствуются. В настоящее время выпускаются два основных типа: самая современная ракета PAC-3 MSE, которая особенно подходит для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старая PAC-2 GEM-T, которая используется в основном против самолетов и крылатых ракет.

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. С первоначального годового объема в 350 единиц в 2018 году производство было увеличено до 500 единиц в прошлом году. К 2027 году оно должно возрасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод площадью 7900 квадратных метров и планирует дальнейшие инвестиции.

Несколько более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем в настоящее время составляет 240 единиц. К 2027 году оно должно быть увеличено до 420 единиц. Кроме того, в настоящее время налаживается производство в Европе.

Patriot для Украины - детали

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он готов к обсуждению возможной отправки ракетной системы Patriot в Украину. После встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис рассказал, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

Кроме того, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия согласилась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году.

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