Чай богат полифенолами, которые оказывают антиоксидантное действие на организм.

Чай способен принести удивительную пользу для здоровья, утверждают специалисты. Этот напиток обладает свойствами борьбы с раком и может улучшить здоровье сердца и кишечника, пишет The Telegraph.

"Чай богат полифенолами - природными биологически активными растительными соединениями, которые оказывают антиоксидантное действие на организм. Получение достаточного количества антиоксидантов в рационе из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и напитков важно для борьбы с последствиями старения и современного образа жизни, которые вызывают повреждение клеток", - отметила диетолог Кэрри Ракстон.

По ее словам, в чай смело можно добавлять молоко, так как никаких доказательств того, что это отрицательно влияет на его свойства.

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Среди полезных свойств чая специалисты выделяют:

Поддержание здоровья сердца. Как отметила Ракстон, полифенолы в чае оказывают положительное влияние на функцию сосудов, делая их более эластичными и снижая кровяное давление. А более низкое кровяное давление помогает снизить риск инсульта и инфаркта миокарда.

Улучшение здоровья кишечника. Диетолог объяснила, что некоторые натуральные продукты являются пребиотиками, то есть способствуют развитию здоровых видов бактерий в кишечнике, и чай в их списке. Наличие здоровой микробиоты кишечника связано с меньшим риском запоров, воспалительных заболеваний и респираторных инфекций, а также с более сбалансированной иммунной системой, рассказала Ракстон.

Снижение уровня сахара в крови. Утверждается, что ежедневное употребление чая связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Недавнее исследование показало, что у людей, выпивающих более четырех чашек кофе в день, риск развития диабета 2 типа снижается на 17%.

Снижение риска развития рака. По словам диетологов, полифенолы, содержащиеся в чае, могут помочь замедлить развитие некоторых типов рака и способствовать гибели раковых клеток.

Помощь в концентрации внимания. Чай содержит кофеин, который хорошо известен своей способностью улучшать память, бдительность и концентрацию. При этом чай отличается высоким содержанием аминокислоты под названием "L-теанин", которая в сочетании с кофеином создает ощущение "спокойной концентрации".

Улучшение сна. Ученые утверждают, что две чашки даже обычного чая могут улучшить качество сна.

Поддержание здоровья психики. Было доказано, что флаванолы улучшают когнитивные функции.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему чай особенно полезен.

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