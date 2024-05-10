Джек Дорси отметил, что биткоин может быть интересен не только совей ценой.

Соучредитель соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси дал свой прогноз относительно цена биткоина. Он считает, что стоимость этой криптовалюты в 2030 году превысит 1 миллион долларов.

"Не знаю. Больше... по крайней мере, миллиона. Я думаю, что он достигнет этой цифры и выйдет за ее пределы", - считает Дорси в интервью Piratewires.

При этом он указал, что в биткоине интересна не только его цена, но и проведенная над ним работа.

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"Но я думаю, что интересна не только цена... Самое удивительное в биткойне, помимо истории его основания, то, что каждый, кто работает над ним, или получает за него зарплату, или покупает его для себя - каждый, кто прикладывает хоть какие-то усилия, чтобы сделать его лучше, - делает лучше всю экосистему, что заставляет цену расти. Это интересная экосистема и движение, как ничто другое. Оно многому меня научило", - подытожил соучредитель Twitter.

Биткоин в Украине - последние новости

В государственной системе публичных закупок Prozorro появилась возможность выставлять цифровые активы на торги. Первым лотом стал 0,1 биткоин (BTC), который выставили на продажу.

При этом, согласно курсу криптоагрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 8 мая главная криптовалюта торгуется около 62 тысячи долларов за 1 BTC. То есть примерно 244 тыс. грн за 0,1 BTC.

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