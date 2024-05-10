Не все вина созданы равными, в то же время не все бутылки могут долго стоять.

Вино - известный алкогольный напиток, которым дополняют обеды и ужины в ресторанах, а в некоторых странах в целом существует своя культура употребления этого "коктейля" из выдержанного винограда.

Например, речь идет о южных странах Европы - Португалии, Испании, Франции и др. В сентябре 2023 года произошла известная история, когда улицы португальского города Анадия затопило вином, ведь там этот напиток принято хранить в цистернах, и вообще, домашнее вино подают почти в каждом ресторане - поэтому там его действительно много. Но мало просто смаковать вином, в употреблении этого вида алкоголя тоже есть свои тонкости. Нюансы по поводу подачи, хранения и употребления вина описал New York Post, спросив мнение известных сомелье и экспертов этой отрасли промышленности.

Рейтинги вина врут - выбирайте по опыту

Например, вице-президент Total Wine & More, эксперт по вопросам винного мерчандайзинга Родольф Буланже утверждает, что высокий рейтинг того или иного вина - не гарантия его качества. Это же касается и цены, хотя естественно, что более дорогое вино будет обладать лучшим вкусом, акцентировал он.

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Буланже объяснил, что лучше формировать свои вкусы в вине на основе положительных впечатлений. То есть, если понравилось какое-то вино, следует подыскивать для себя в будущем похожие варианты. Это практичнее, чем ориентироваться на отзывы критиков и концепцию рейтингов, пояснил он.

"Концепция рейтингов и оценок критиков может создать ложное ощущение, что существует только одна настоящая иерархия вин, или что вино на 100 баллов является объективно лучшим... Рейтинги могут быть полезными при выборе, но иногда важнее то, что нравится вам и вашим гостям", - сказал Буланже.

Хранение вина - не все бутылки "равны"

В то же время сомелье 1-й категории Мишель Фельдман утверждает, что не все вина созданы "равными", то есть не все из них предназначены для длительного хранения. Она объяснила, что если вы не приобрели специфическое вино, рассчитанное на то, чтобы стоять годами, следует выпивать его вовремя. Иначе бутылка, отложенная до "вкусного" праздника, может вас разочаровать вкусом, пояснила Фельдман.

"Большинство вин следует открывать и наслаждаться ими сейчас или в течение года после покупки", - акцентировала она.

Сомелье утверждает, что лишь 1% вин предназначены именно для выдержки. Обычно категорию игристых вин вообще следует пить "свежей", по принципу - купили и открыли, советует она. В то же время вина без пузырьков, как правило, достигают пика зрелости примерно через два года после разлива, пояснила Фельдман.

Температура вина и как его хранить

В случае, если бутылка вина откупорена, но недопита - следует хранить остатки в холодильнике. Фельдман объяснила, что низкие температуры обычно замедляют химические процессы, в том числе окисление. Вместе с тем, охлаждение вина никак не повлияет на его вкусовые качества. Она акцентировала:

"Это стандартная практика среди ресторанов, сомелье и виноделов - хранить вино таким образом".

В свою очередь генеральный директор бренда вина Maison Louis Latour Флоран Латур объяснил, что идеально пить вино немного охлажденным. Также в подаче между белым и красным вином есть нюансы:

Красное вино следует извлекать из холодильника за 20 мин перед подачей;

белое вино следует держать в холодильнике на 5 мин дольше - извлекать за 25 мин перед подачей;

Следует знать, что как только температура вина превышает 20-23 градуса, оно начинает портиться. А вернее, жидкость превращается в уксус. На этом акцентировала СМИ сомелье 2-го уровня Дана Сполдинг.

Также есть определенный этикет подачи вина: никогда не добавляем в бокалы кубики льда, ведь они испортят вкус напитка. В то же время эксперты говорят, что вино можно пить в бокалах для шампанского - нет принципиальной разницы в подаче.

Помимо прочего, директор по виноделию Bread & Butter Wines Линда Тротта говорит, что не столь критично, с чем именно пить вино.

"Вы можете наслаждаться красным вином с морепродуктами, но можете и пить элитное шампанское с картофелем фри", - заявляет она.

Акцентируем, что этим материалом УНИАН ни в коем случае не одобряет и не призывает к употреблению алкогольных напитков.

Мифы о пользе вина - эксперты назвали главные слухи

Как уже неоднократно говорили ученые, любой алкоголь уничтожает клетки в нашем мозге. Это потеря, которую наш организм не способен восполнить. В то же время люди часто верят в мифы о пользе от алкоголя, а в частности, и вина. Один из таких - якобы вино способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в 2023 году акцентировала: от алкоголя нашему телу и мозгу нет никакой пользы. ВОЗ поставила алкоголь в группу наивысшего риска для человека.

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