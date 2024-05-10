Во время схватки мужчина пытался обезоружить пограничника.

В Одесской области гражданин РФ, который организовал схему незаконной переправки уклонистов через границу, напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая, когда военнослужащие Белгород-Днестровского отряда задержали двух человек на границе вблизи села Евгеновка Бородинской общины Болградского района. Один из задержанных оказался гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине и живет в этом селе. Перед задержанием он пытался незаконно переправить через границу жителя Киева.

"Поняв, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин напал на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль. На неоднократные требования о прекращении правонарушения иностранец не реагировал. Поэтому для обеспечения личной безопасности военнослужащего пограничному наряду пришлось применить меры физического воздействия", - говорится в сообщении.

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За злостное неповиновение представителям ГПСУ в отношении нападающего составлен протокол об административном правонарушении. Кроме этого, в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В отношении 38-летнего гражданина Украины, который собирался бежать из Украины, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Другие истории уклонистов, которые убегают через границу

Как писал УНИАН, уроженец Сумской области пытался сбежать в Польшу через Западный Буг. Однако его задержали польские пограничники и передали украинским коллегам.

По данным ГПСУ, двое граждан намеревались через реку попасть за границу. Одного из смельчаков пограничный наряд отдела "Амбуков" обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Пограничники проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-пловца и задержали сотрудники Пограничной стражи Республики Польша.

Выяснилось, что задержанный - 31-летний уроженец Сумщины. Он не имел законных оснований для выезда за границу, поэтому решил попасть в Польшу таким образом.

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