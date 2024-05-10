Какой церковный праздник отмечают 11 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 мая православные верующие празднуют Светлую субботу пасхальной недели. Также в этот день по новому церковному календарю - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и церковнославянский язык. О традициях дня, его приметах и запретах и что отмечают в церкви 11 мая по старому стилю - рассказываем в материале.

11 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 мая по новому стилю (24 мая - по старому) - день Кирилла и Мефодия, святых равноапостольных учителей словенских и создателей славянской азбуки.

Мефодий (в миру Михаил) и его младший брат Кирилл (в миру Константин) жили в IX веке. Родились они в городе Солуни (ныне Салоники). Михаил сначала служил военным, а также управлял небольшим славянским княжеством, которое подчинялось Византии. Но через 10 лет он решил принять монашеский постриг в монастыре на горе Олимп. Через несколько лет постриг принял и брат Константин.

Видео дня

В 857 году император отправил братьев проповедовать христианство у хазар. Хазарский князь хорошо их принял, сам также принял христианство и освободил пленников-греков. Спустя еще 5 лет, по просьбе моравийского князя Ростислава, к нему отправились Мефодий и Константин и составили славянскую азбуку, а также перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие книги. В летописях упоминается, что первые слова на славянском языке были апостола Иоанна: "Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово".

Считается, что славянская письменность появилась в 863 году.

Но в этих странствиях заболел Константин - перед своей смертью он принял схиму с именем Кирилл и завещал старшему брату продолжить христианское просвещение. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии. Он распространял богослужебную литературу на славянском языке, чем вызвал гнев немецких епископов, и они добились ссылки Мефодия в Швабию. Но спустя 2,5 года Мефодий снова начал проповедовать и крестил чешских князей. Когда Мефодий умер, то его отпевали на трех языках - славянском, греческом и латинском.

***

11 мая 2024 православные отмечают Светлую субботу - заключительный день пасхальной недели. В субботу принято посещать храм, где священнослужители раздают артос - хлеб, освященный в первый день Пасхи, символ невидимого присутствия Господа и вечной жизни.

Праздник 11 мая по старому стилю - Светлая суббота, апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

О чем говорят приметы на 11 мая

В народном календаре 11 мая - праздник Мокий Мокрый, названный так в честь святого Мокия Амфипольского, память которого также совершается в этот день. Мокрым праздник назвали потому, что в это время часто идут дожди.

По приметам дня судят, какими будут погода и лето:

утром туман - к дождливому лету;

заря багряная - летом будет жарко;

если мокро в этот день - лето будет еще мокрее;

похолодало на вечер - погода ухудшится, будет гроза.

Если день выдался теплым, то лето будет богатым на урожай.

Что можно делать 11 мая

В этот день хорошо пойти в храм, поставить свечу, помолиться. Кирилл и Мефодий считаются покровителями учеников и студентов, а также всем, кому наука дается нелегко. У святых просят помощи в учебе и даровать знания.

Светлая суббота - это время радости и праздника, период примирения и любви, когда к окружающим важно относиться с доброжелательностью, состраданием и прощением. День хорошо провести в кругу близких и друзей, можно заниматься повседневными делами.

В народном календаре Светлую субботу называют "Хороводницы" - в старину в этот день устраивали хороводы, гуляния и знакомства, а также отправлялись чистить родники.

Что нельзя делать 11 мая

В Светлую субботу запрещена тяжелая физическая работа - акцент нужно сделать на отдыхе и общении с родными. Также в этот день не принято посещать кладбища и поминать усопших. Нельзя ссориться, создавать конфликты, ругаться и грустить.

Народные приметы не советуют в этот день браться за новые дела, если не завершили старые - толку нигде не будет. Незамужним девушкам нельзя подметать полы и выносить мусор - можно вымести женихов. Также в этот день стараются не играть свадьбу, иначе союз будет непрочным, и​ опасаются пересчитывать деньги - это к безденежью.

11 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: