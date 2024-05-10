Захватчики говорят, что имеют потери погибшими и ранеными.

В оккупированном городе Ровеньки на Луганщине после взрывов вспыхнул масштабный пожар на местной нефтебазе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Оккупационная администрация признала факт пожара и заявила, что он стал результатом обстрела со стороны ВСУ. Также захватчики жалуются на гибель и ранения работников нефтебазы.

Стоит заметить, что от города Ровеньки до ближайшей точки свободной территории Украины - около 110 километров. Это исключает возможность применения обычных реактивных снарядов GMLRS, которые запускаются с HIMARS. Россияне жалуются, что удар был нанесен ракетами ATACMS, дальность которых покрывает указанное расстояние.

Удары по топливной инфраструктуре агрессора

Как писал УНИАН, вечером 7 мая в оккупированном россиянами Луганске прогремели громкие взрывы. Вскоре в Сети распространились видео масштабного возгорания на одном из объектов. Впоследствии гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил "прилет" по нефтебазе в черте города.

Позже российский оппозиционный Telegram-канал Astra сообщил, что удар по нефтебазе был нанесен американскими ракетами ATACMS. Кроме самой нефтебазы под удар также попало место дислокации спецполка "полиции" "ЛНР".

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