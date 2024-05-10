Эти коты могут жить только до 7 лет.

Прежде чем отправляться в приют, чтобы выбрать для себя маленького друга, будьте внимательны, ведь не все породы кошек живут долго. Обычно домашние коты живут до 18 лет, однако средняя продолжительность жизни бесшерстного сфинкса составляет лишь 6,8 года. Такой показатель является самым низким среди всех домашних пород кошек, говорится в новом исследовании, передает CNN.

По словам исследователей из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании и Национального университета Чанг Синг на Тайване, это может быть связано с несколькими заболеваниями, которые характерны для этой породы.

В Ассоциации котов-сфинксов рассказывают, что сфинксы являются бесшерстной породой кошек, которая возникла в Онтарио (Канада) в 1996 году. Тогда родился бесшерстный котенок, по имени Прун.

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Известно, что их бесшерстность была вызвана рецессивным геном. Это означает, что они лучше подходят для тех, кто чувствителен к кошачьей шерсти. Однако они не являются полностью гипоаллергенными, ведь все равно производят клетки кожи.

Если сравнивать с породой бирманская кошка, то такие коты живут дольше всех - 14,4 года, после них идут коты кроссбредных пород - 11,9 года и сиамские - 11,7 года.

В то же время команде исследователей удалось изучить клинические данные 7 936 котов, которые были зарегистрированы у ветеринаров в Великобритании и умерли в период с 1 января 2019 года по 31 марта этого же года. Благодаря чему ученые создали первые в истории "таблицы жизни" для различных пород, которые прогнозируют продолжительность жизни, которая осталась и вероятность смерти в разных возрастных категориях и любой популяции.

По информации исследования, таблицы продолжительности жизни уже в течение многих лет используются в области здравоохранения человека, а недавно их начали применять и для популяций собак и кошек.

"Понимание типичной продолжительности жизни также может помочь владельцам и ветеринарам в принятии сложных решений относительно наилучшего варианта лечения для защиты общего состояния кота", - объяснили исследователи.

Также ученые выяснили, что в Великобритании средняя продолжительность жизни кошек составляет 11,7 года, при этом самки котов могут прожить на 1,33 года дольше, чем самцы.

Кроме того, исследователи обнаружили, что чистокровные коты, вероятно, будут иметь короткую жизнь, так же как и те, что были слишком легкими или слишком тяжелыми.

По словам ведущего автора исследования Кэнди Тенг, эти таблицы продолжительности жизни являются "важной вехой в понимании жизни кошек".

"Зная ожидаемую продолжительность жизни их котов, мы не просто повышаем осведомленность, мы помогаем владельцам принимать "лапатые" решения для своих котов", - подчеркнула Тенг.

Другие интересные факты о котах

Ранее британский эксперт по поведению кошек Роджер Тейбор объяснил, почему рыжие коты наглее других. Известно, что рыжий кот является олицетворением любознательности, коммуникабельности и наглости в кошачьем мире.

"Научный консенсус заключается в том, что между породами есть различия в темпераменте, например, у оживленных бирманцев или спокойных персов, но не в цвете. Однако исследования восприятия владельцев рассказывают другую историю: ситцевые и серые коты являются "отстраненными", а рыжий кот считается "более дружелюбным и нежным", - отметил Тейбор.

Также эксперты назвали 10 самых умных кошачьих пород. Среди них есть корниш-рекс, бирманская кошка, саванна, сингапурская кошка, корат, гавана и другие породы.

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