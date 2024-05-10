Потенциально уязвимая для ударов территория РФ увеличилась на площадь более чем трех Украин

Внутри этой зоны находятся семь городов миллионников, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара и другие.

Беспилотник ВСУ совершил самую дальнюю атаку по российским объектам на восточном направлении – под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим" в городе Салават.

Из-за этого, по подсчётам "Вёрстки", потенциально уязвимая территории России для ударов украинских БПЛА расширилась на 200 тысяч квадратных километром.

Салават находится примерно в 1500 км по прямой от линии фронта. Ранее в этом направлении беспилотники долетали до Новокуйбышевска и Елабуги, которые расположены на 390 и 360 км западнее соответственно.

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Таким образом, общая площадь территории России, которая может подвергаться атакам БПЛА, расширилась как минимум до 1 млн 550 тысяч квадратных километров. Внутри этой зоны находятся семь городов миллионников, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара и другие.

Атаки беспилотников на российские НПЗ

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга, с помощью которой перерабатывается нефть. На объекте произошло возгорание, но сотрудников завода эвакуировать не стали.

В последние месяцы НПЗ стали главной целью для атак украинской армии внутри России. "Вёрстка" рассказывала, что в зоне поражения находятся 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли.

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