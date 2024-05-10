Среди них есть работы для эвакуации раненых с поля боя и выполнения логистических задач.

С начала текущего года специалисты Минобороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны Украины девять наземных роботизированных комплексов украинского производства. Об этом сообщил начальник управления МОУ полковник Владимир Рочняк, информирует пресс-служба ведомства.

"Роль беспилотных систем на поле боя увеличивается, сегодня они выполняют широкий спектр задач, постепенно минимизируя присутствие человека на линии фронта. Многие отечественные производители сейчас сфокусированы на производстве роботизированных систем с целью повышения возможностей Вооруженных сил Украины и сохранения жизни наших воинов. Только с начала 2024 года кодифицировано 9 наземных роботизированных комплексов, созданных украинским оружейниками", - рассказал Рочняк.

Он отметил, что кодифицированные беспилотные платформы предназначены для выполнения различных задач на поле боя. По его словам, отдельные из них являются носителями системы вооружения, в частности, пулеметов различных калибров. Эти боевые роботы позволяют нашим воинам из укрытия дистанционно вести огонь по противнику, что защищает их от ранений и гибели.

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Рочняк также сообщил, что среди кодифицированных в этом году беспилотных наземных комплексов также есть роботы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.

Справочно: кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать это оружие за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно Министерство обороны представило отечественный реактивный ударный беспилотник "Кажан" Е620.

"Кажан" Е620 - реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может многократно сбрасывать боеприпасы или мины на цели

Этот БпЛА способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров. И по свидетельствам военных, научиться летать на "Летучей мыши" можно достаточно быстро.

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