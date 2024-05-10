Виктор Розовый показал фото после операции.

Участник "Лиги смеха", украинский комик и военный Виктор Розовый впервые показался после сложного ранения на фронте, из-за которого едва не погиб. Юмориста ждет сложная и длительная реабилитация.

Как известно, около месяца назад Виктор Розовый получил осколочное ранение во время боевых действий на передовой. Медики несколько дней подряд боролись за жизнь комика. Юморист пережил сложную операцию. Позже стало известно, что Розовому нужна реабилитация, которая возможна за рубежом.

Впервые за долгое время Виктор в своем Instagram вышел на связь. Актер опубликовал фото, на котором видно, что он находится в больнице.

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В результате операции на его голове остался большой шрам. В подписи к фотографии юморист написал, что его ждет сложная реабилитация, но сейчас его состояние здоровья в норме.

"Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы***ваться, что проливал кровь за эту страну", - с шуткой подписал фото Виктор Розовый.

К слову, комик с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ. Розовый выполнял боевые задачи в составе штурмовой бригады и воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее жена комика Виктора Розового сообщила о его состоянии после тяжелого ранения на фронте.

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