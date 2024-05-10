Ранее Байден пригрозил Израилю не предоставлять оружие, если страна нападет на Рафах.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна, если это будет необходимо, "останется одна". Так политик завуалировано ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что он не будет предоставлять оружие, пишет The Hill.

"Если Израилю придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если потребуется, мы будем бороться ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем наши ногти", - отметил он.

Такое заявление Нетаньяху подобно высказываниям, которые он сделал в воскресенье во время речи ко Дню памяти жертв Холокоста. Также он опубликовал эти слова на своей странице в соцсетях.

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Как сообщает Associated Press, посыл премьер-министра был направлен для стран, которые критикуют разрушительные действия Израиля в Газе.

"Ни одно давление, ни одно решение ни одного международного форума не остановит Израиль от самозащиты", - подчеркнул Нетаньяху, обращаясь к мировым лидерам.

В то же время в Белом доме призвали Израиль разработать план эвакуации беженцев ко входу в Рафах, однако премьер-министр не отступает относительно цели уничтожить ХАМАС, который, по его словам, скрывается в Рафахе.

"Израиль неоднократно угрожал вторжением в город, который также является центром операций по оказанию гуманитарной помощи. Нетаньяху утверждает, что Рафах является последним оплотом ХАМАСа и Армия обороны Израиля должна войти туда, чтобы освободить остальных заложников, захваченных 7 октября", - подчеркнули в The Hill.

Угрозы Байдена не предоставлять оружие Израилю: что известно

Как писал УНИАН, Байден впервые пригрозил не предоставлять оружие Израилю, если страна осуществит наступление на Рафах. Также он признал, что американские бомбы, которые были предоставлены Израилю, привели к гибели мирного населения Газы.

Однако Нетаньяху заявил, что операция в Рафахе продолжится. По его словам, армия Израиля планирует нанести удар по Рафаху, чтобы уничтожить тысячи боевиков ХАМАС, которые находятся там.

Также американские официальные лица отметили, что США приостановили поставки партии бомб в Израиль из-за риска для гражданских жителей в Газе. Такое решение прокомментировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и заявил, что оно является "очень разочаровывающим".

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