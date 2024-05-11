Джоанэ утверждает, что сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса".

Он утверждает, что против НАТО "развязана тотальная гибридная война", пишет "Радио Свобода".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - сказал заместитель генсека.

Видео дня

По его словам, "сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда ранее за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства".

Возможность конфликта между НАТО и РФ - мнения

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море.

Экс-командующий НАТО считает, что "в следующем месяце они россияне могут перейти к кратковременной кибер- и электронной войне".

"Это похоже на то, что они якобы пытались сделать в течение последних нескольких недель, целями были коммерческие авиалайнеры", - предупредил он. По словам Ставридиса, НАТО может противостоять агрессии России, используя средства радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: