Зампред Совбеза России возмутился из-за слов Дэвида Кэмерона о Путине.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад "пересидеть" Путина и столкнулся с жесткой реакцией со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Чиновник в качестве действующего заместителя председателя Совета Безопасности России нанес оскорбление Лондону, назвав представителей правительства монарха Карла III "дебилами". Об этом он высказался в Telegram.

Медведев заявил, что если Британия вместе с Францией продолжат публично "благословлять" ВСУ на применение ракет Storm Shadow/SCALP-EG против России, Москва даст ответ, добавив:

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"И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений. И даже не до конца образованные Дебилы Его Королевского Величества это должны понимать".

В отношении Кэмерона Медведев сказал, что глава МИД Британии: "Обычный мутный британец".

В дополнение к своим угрозам чиновник намекнул, что для удара по Лондону Россия использует специальный боеприпас. "Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом", - заявил он.

Он призвал Кэмерона быть поаккуратнее в заявлениях по поводу борьбы с Путиным и Россией.

Кэмерон предложил пересидеть Путина - что сказал

Как на днях заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, Запад должен показать, что он готов "пересидеть" Владимира Путина и "принять более жесткую позицию для более жесткого мира" в Украине. Его цитировал Daily Mail. "Наши противники... Верят, что именно они более решительно настроены на успех", - заявил чиновник.

Он предложил Западу совместными усилиями доказать, что логика Путина ложная. Как обозначил Кэмерон: "Мы вступаем в битву воли".

Ранее он также прокомментировал возможность отправки военного контингента НАТО в Украину.

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