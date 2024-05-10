Рассказываем, почему не цветут пионы после пересадки или же почему они цвели, а потом вдруг перестали.

Причин, почему пионы не цветут, может быть несколько. Хорошее самочувствие любимых цветов в основном зависит от условий: значит, что-то им не подходит или мешает. Давайте разберемся, что может пагубно влиять на растения и что делать, если не цветут пионы.

Почему пионы не цветут после пересадки

Если вы пересадили или рассадили кусты пионов этой или прошлой весной и они не цветут - это нормально. В первые годы после посадки они и не будут цвести: им нужно 2, а то и 3 года, чтобы набраться сил и выкинуть бутоны.

Но если все сроки прошли, а пионы все так же не хотят цвести - вот здесь есть повод озаботиться.

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Почему не цветут пионы - что делать, если они цвели и вдруг перестали

Основных причин, почему не цветут пионы много лет, есть пять. Вполне вероятно, что одна из них мешает вашим цветам:

1. Пионы неправильно посадили или пересадили

Одна из причин, почему пионы не цветут - неправильная посадка.

Во-первых, при посадке нужно тщательно осмотреть саженцы и деленки: они должны быть здоровые, на них не должно быть трещин или наростов, повреждений или заболеваний. На деленках должно быть по 2-4 почки (больше - не нужно, это ошибка), а корни должны быть длиной более 5 см.

Яму для посадки нужно делать довольно большую - 60 на 60 см, а то и больше, так как у пионов формируются мощные корни и им нужно много места. В посадочную яму сначала следует уложить слоем дренаж - например, песок, а затем землю с компостом или перегноем и золой.

Сажать куст нужно не глубоко и не близко - верхнюю почку нужно присыпать слоем земли 5 см.

Совет: делите и рассаживайте пионы примерно раз в 8 лет - тогда они будут хорошо цвести.

2. Пионам не нравится их место

Эти цветы любят солнце, поэтому в тени могут не цвести или цвести совсем плохо. Не любят они сквозняков и обилие влаги - застой воды. Возможно им не подходит почва - лучше их сажать на щелочной.

Совет: не сажайте кусты пионов вблизи стен дома - летом цветы будут страдать от перегрева, а зимой - от снега и капели с крыш.

3. Пионам не хватает "еды"

Иногда причина нецветения пионов в том, что они "проголодались": чем дольше они растут, тем больше нуждаются в питательных веществах. Это не касается цветов, которым один-два года - им будет вполне достаточно удобрения, которое добавили при посадке.

Подкармливают пионы обычно весной и летом:

первую весеннюю подкормку проводят, когда проклевываются ростки - под корень вносят азотные и калийные удобрения или компост;

вторую - когда формируются бутоны, можно после дождя или полива вносить комплексное удобрение (азот, калий, фосфор) или же органику;

самая важная - третья подкормка, ее делают через 2 недели, когда пионы должны уже отцвести - вносят калий и фосфор.

Совет: с удобрениями важно не переборщить - недостаток их пионы переносят легче, чем избыток. Например, если будет много азота, то у пионов будут шикарные листья, но цвести они будут плохо.

4. Пионам не хватает влаги

Эти цветы не любят застоя воды и избыток влаги, но и от недостатка будут страдать. Особенно важно поливать их накануне цветения, в жаркую погоду и в конце сезона.

Поливать пионы нужно не под куст, а на расстоянии 30-40 см от его центра (чем старше куст - тем дальше). Под один кустик выливают примерно 3-4 ведра воды, делают это ранним утром или вечером, чтобы избежать активного солнца.

Совет: опрыскивать бутоны и цветы пионов не нужно - растения могут заразиться серой гнилью.

5. Пионы болеют или страдают от вредителей

Болезни или нашествие вредителей - еще один момент, почему не цветут пионы много лет.

Из самых распространенных заболеваний и вредителей, которые поражают эти цветы - это известные многим мучнистая роса и серая гниль, тля, а также болезнь Лемуана, вертициллезное увядание, бронзовки, тонкопряды, нематоды.

Нужно внимательно осмотреть кусты, чтобы определить, чем они могут страдать, и вылечить их. В некоторых случаях - например, при болезни Лемуана и при нематодах - кусты нужно просто удалять.

Также важно вовремя проводить профилактику заражения болезнями и вредителями.

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