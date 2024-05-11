Россияне лишь имитируют большое наступление на Харьков, считает аналитик.

Российское "наступление" на Харьков, стартовавшее утром 10 мая, является калькой рейдов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Легиона Свобода России" (ЛСР) в российское приграничье. Состав российской группировки исключает возможность серьезного развития этого наступления, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что российская группа войск "Север", которая действует к северу от Харькова, имеет "показательно высокий" уровень штатной комплектации артиллерией. По мнению Коваленко, это говорит о намерении осуществлять именно артиллерийский террор приграничья. Параллельно россияне пытаются устраивать "рейды уровня ДРГ".

"Происходящее сейчас в Харьковской области, это банальная калька рейдов РДК и ЛСР на территорию России. Вот только с их стороны это преподносится как наступление на Харьков. (...) А по итогу, зашли на те территории, которые были с 2022 года серой зоной", – отмечает аналитик

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При этом Коваленко отвечает украинским "лидерам общественного мнения", которые сегодня бросились критиковать Генштаб за отсутствие фортификаций непосредственно на границе с РФ.

"Километр от границы с Россией – это экстремальная зона не только покрытия дивизионной пушкой и миномётами 82-мм, но и банально – благоприятная зона для работы снайпера с элементарной СВД", – пояснил он.

Оккупанты атакуют границу возле Харькова: последние новости

Как писал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли атаки на государственной границе к северу от Харькова, где наступлений не было с осени 2022 года. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин назвал это попыткой россиян оттянуть украинские войска с Донбасса.

В Генштабе утверждают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Бои идут за населенные пункты в приграничной "серой зоне" – Стрелечья, Пыльное и Борисовка, Олейниково и Огирцево.

"Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в нашу оборону. Решение на усиление наших боевых подразделений будут реализованы, - заявили в Генштабе.

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