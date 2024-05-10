Сейчас самое большое влияние на Москву имеет именно Пекин, говорит он.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель назвал "формулу мира" Владимира Зеленского единственным действенным мирным планом по завершению войны.

В интервью Euronews он сказал, что так называемый мирный план Китая - это лишь набор желаемых соображений и мыслей. Сейчас единственным мирным планом остается предложение Украины, однако Москва его не примет, убежден дипломат.

"Давайте посмотрим правде в глаза. Нравится вам это или нет, но реальность такова, что Путин продолжает говорить: "У меня есть военные цели, и пока я не добьюсь этих военных целей, я буду продолжать воевать". Так что мирные планы - это хорошо, но вам нужен кто-то, кто хочет говорить о мире", - сказал он. Видео дня

Боррель с начала полномасштабного вторжения РФ говорил, что Пекин должен сыграть свою роль в приближении мира, использовав свое влияние на Москву.

"Тогда меня сильно критиковали, потому что Китай, безусловно, на стороне России. Но даже если он на стороне России, я считаю, что Китай должен сыграть свою роль. Китай - постоянный член Совета Безопасности. Именно Китай имеет самое большое влияние на Россию. До сих пор Китай не поставлял оружие России", - добавил дипломат.

Мирный план Украины: главные тезисы

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил лидерам "Большой двадцатки" мирную формулу из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод войск РФ и прекращение боевых действий;

трибунал для виновных и компенсация ущерба;

противодействие экоциду;

гарантии безопасности для Украины;

фиксация окончания войны.

Россия категорически отказывается обсуждать предложение Украины. Также Москва заявила, что не будет принимать участие в "Глобальном саммите мира", который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Глава российского МИД Сергей Лавров продолжает уверять, что они не отказываются от переговоров о завершении войны. При этом он говорит, что в Украине и на Западе "разговаривать не с кем".

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