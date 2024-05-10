Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель назвал "формулу мира" Владимира Зеленского единственным действенным мирным планом по завершению войны.
В интервью Euronews он сказал, что так называемый мирный план Китая - это лишь набор желаемых соображений и мыслей. Сейчас единственным мирным планом остается предложение Украины, однако Москва его не примет, убежден дипломат.
"Давайте посмотрим правде в глаза. Нравится вам это или нет, но реальность такова, что Путин продолжает говорить: "У меня есть военные цели, и пока я не добьюсь этих военных целей, я буду продолжать воевать". Так что мирные планы - это хорошо, но вам нужен кто-то, кто хочет говорить о мире", - сказал он.Видео дня
Боррель с начала полномасштабного вторжения РФ говорил, что Пекин должен сыграть свою роль в приближении мира, использовав свое влияние на Москву.
"Тогда меня сильно критиковали, потому что Китай, безусловно, на стороне России. Но даже если он на стороне России, я считаю, что Китай должен сыграть свою роль. Китай - постоянный член Совета Безопасности. Именно Китай имеет самое большое влияние на Россию. До сих пор Китай не поставлял оружие России", - добавил дипломат.
Мирный план Украины: главные тезисы
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил лидерам "Большой двадцатки" мирную формулу из 10 пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод войск РФ и прекращение боевых действий;
- трибунал для виновных и компенсация ущерба;
- противодействие экоциду;
- гарантии безопасности для Украины;
- фиксация окончания войны.
Россия категорически отказывается обсуждать предложение Украины. Также Москва заявила, что не будет принимать участие в "Глобальном саммите мира", который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
Глава российского МИД Сергей Лавров продолжает уверять, что они не отказываются от переговоров о завершении войны. При этом он говорит, что в Украине и на Западе "разговаривать не с кем".