В целом Россия имеет в запасе около 195 ракет такого типа.

Российская Федерация ежемесячно способна производить в среднем 40 баллистических ракет "Искандер".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны. Согласно последним данным, Россия имеет в запасе около 195 ракет такого типа.

По словам источника, по состоянию на май страна-агрессор развернула 52 пусковые установки ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. По сравнению с февралем их количество увеличилось на четыре единицы.

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Сколько ракет производит Россия

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно на фронте.

По оценке ГУР, по состоянию на конец апреля в России насчитывается ориентировочно 755 ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

По словам аналитиков, Россия активно пытается заменить западную электронику, необходимую для изготовления вооружения, на собственную, в частности, об этом свидетельствует результат разборки систем навигации вражеских ракет. Однако на это почему-то до сих пор не обращают внимания.

США обвинили Китай в поставках России двигателей для крылатых ракет и дронов, а также станков для баллистических ракет, а также призвали Европу усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин, чтобы остановить поставки.

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