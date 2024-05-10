В дополнение к подземным школам в Харькове появятся подземные операционные и реанимационные помещения при больницах. Также под землю идут учреждения культуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.
"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений", - сообщил мэр.
Также Терехов сообщил, что в Харькове продолжат расширять сеть подземных учреждений культуры. По его словам, есть соответствующий запрос от харьковчан.
"У нас уже работают учреждения, которые показывают спектакли под землей, и мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась", - подчеркнул глава Харькова.
По словам Терехова, вместе с тем город продолжает строить подземные школы, ведь потенциал открытия школ на станциях метро уже исчерпан. Первая такая должна открыться уже завтра: она рассчитана на 450 учеников, то есть в две смены она будет обучать 900 детей. Как заверил мэр, уже сейчас в этой школе нет свободных мест - все заполнены.
Терехов также обещает, что не останутся без внимания и студенты: в планах - подземные вузы.
Российские обстрелы Харькова
Как писал УНИАН, Россия систематически обстреливает Харьков баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В последнее время добавились еще и планирующие авиабомбы.
Так, минувшей ночью россияне ударили баллистическими ракетами по частному сектору города. В результате удара были повреждены 12 частных жилых домов, пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет.
8 мая оккупанты ударили по городу среди белого дня, попав в стадион. Тяжелые ранения получили дети.
Военный обозреватель Роман Свитан считает, что россияне целенаправленно терроризируют мирное население Харькова, пользуясь близостью города к границе. Цель агрессора - психологически истощить украинцев.