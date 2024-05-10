В журнале считают, что нынешний подход Штатов к событиям в Украине - стратегическая "отмазка".

Нынешний подход США к происходящему в Украине является стратегической "отмазкой" и может развязать еще одну вечную войну, пишет американский журнал Foreign Policy.

Несмотря на то, что худшее удалось предотвратить, оптимизм неуместен, отмечает издание. Ведь, как указывается в статье, принятый законопроект с помощью для Украины может оказаться последним, и текущие пакеты с вооружением для ВСУ в основном поможет поставить Киев в лучшее положение для будущих переговоров.

"В целом Украина остается более слабой стороной. Помощь Запада не изменила эту реальность, - заявляется в публикации. - Белый дом представил ситуацию как выбор "все или ничего": утвердить финансирование или наблюдать за гибелью Украины. Такая риторика содержит жуткие отголоски войн от Вьетнама до Афганистана, где Соединенные Штаты продолжали вкладывать ресурсы в безнадежные конфликты, потому что ни один американский лидер не хотел нести ответственность за неудачу".

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Отмечается, что "полная победа в Украине невозможна", и что в ходе дебатов о помощи без ответов оставались ключевые вопросы: чего США пытаются добиться в Украине и чем они готовы рискнуть для этого?

"Политологи отмечают, что любое окончание этой войны будет включать дипломатические переговоры. Некоторые делают вывод, что если переговоры неизбежны, то их следует начать раньше, чем позже. Другие утверждают, что Украина должна улучшить свою боевую позицию, прежде чем приступить к переговорам. Правительство в Киеве утверждает, что Россия должна быть полностью изгнана из Украины, включая Крым, прежде чем начнутся переговоры. Некоторые даже утверждают, что смена режима в Москве является предварительным условием мира", - говорится в публикации.

В Foreign Policy считают верной позицию Белого дома о том, что помощь должна быть направлена на усиление позиций Киева перед переговорами.

"Но здесь возникают дополнительные вопросы: как определить, когда настал момент переговоров? Если Украина продолжит сражаться, улучшится или уменьшится ее переговорная сила? Расчеты также осложняются путаницей в отношении того, чего США пытаются добиться в Украине. Некоторые подчеркивают широкие, универсальные принципы, такие как защита демократии или защита международного порядка… Более трезвые аналитики утверждают, что главная цель Америки в вооружении Украины - обескровить Россию. Они утверждают, что сохранение притока оружия позволяет Западу уменьшить военный потенциал России разумной ценой. Однако в качестве цели ослабление России подразумевает долгосрочную, полупостоянную приверженность войне", - пришли к выводу в журнале.

Там считают, что нынешний подход США - стратегическая "отмазка", главный риск от которой состоит в том, что война в Украине может пополнить ряды вечных войн и закончиться поражением на худших условиях, чего можно было избежать.

Возможны ли переговоры с Россией - заявление Зеленского

Напомним, не так давно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не заинтересован в переговорах. Тогда на фронте в Украине наблюдалось затишье.

"Для него пауза - это не переговоры, это кислород, способ перевести дыхание, взять время, чтобы восстановить боеспособность своей армии, обучить призывников… И перезапустить производство. Нас обстреливают северокорейские снаряды и ракеты. Это свидетельствует о том, что у него заканчивается оружие", - уверен он.

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