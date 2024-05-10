О своем участии он заявил в разговоре с Зеленским.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в сети Х.

По словам главы государства, он провел разговор с патриархом Варфоломеем.

"Поздравил его Всесвятейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", - отметил Зеленский.

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Саммит мира в Швейцарии - детали

Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня. Он организован по инициативе украинской стороны и состоится в Швейцарии.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех". Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на саммите мира.

Зеленский также подробно рассказал, какие именно вопросы Украина планирует обсудить на саммите: "Это энергетическая безопасность и ядерная безопасность. Далее вопрос свободного судоходства - это наша пищевая безопасность - и неблокирование Черного и Азовского морей. И гуманитарный трек, в который входит два подвопроса - это обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию".

Известно, что Швейцария пригласила Папу Римского на этот саммит. Приглашение во время встречи с главой католической церкви озвучила президент страны. Она отметила - Ватикан очень положительно относится к мирной конференции. Провести ее планируют в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Ожидается участие до сотни государств - кроме России, которую не пригласили. Под вопросом пока и участие Китая, привлечь его активно пытаются Киев и союзники.

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