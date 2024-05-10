Мероприятие запланировано на 15-16 июня.

Предстоящий Саммит мира по войне в Украине показывает, как экономические интересы и интересы в вопросах безопасности нейтральной Швейцарии все больше совпадают с интересами Западной Европы в отношении России, пишет Reuters.

По мнению западных дипломатов и швейцарских экспертов по внешней политике, вместо того, чтобы положить конец войне, Саммит будет работать над смягчением рисков, связанных с вторжением России в Украину.

"Речь будет идти об укреплении Украины, а не о наведении мостов для немедленного мира", - заявил бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниел Уокер. Видео дня

Отвечая на запрос, Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что их нейтралитет является "постоянным" и не будет изменен Саммитом.

"Но быть нейтральным не значит быть безразличным. Швейцария решительно осуждает агрессию России против Украины. За пределами военной сферы право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", - добавили в МИД.

Также в Швейцарии заявили, что Саммит, который должен проложить путь к "будущему мирному процессу", сосредоточится на вопросах глобального значения, таких как ядерная безопасность, свобода судоходства, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы.

Кроме того, в швейцарском МИД считают, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс, однако, Москва сама неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии.

Саммит мира в Швейцарии - что сообщалось

Напомним, Саммит мира запланирован на 15-16 июня. Он организован по инициативе украинской стороны и пройдет в Швейцарии. На него пригласят представителей более 100 стран.

Известно, что Россию не пригласили на Саммит мира. В МИД Украины отмечали, что есть два способа, которыми россиян можно заставить добросовестно действовать - добиться успехов на поле боя или создать коалицию стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.

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