Вячеслав Соломка считает, что "ревизорка" больше не вернется в Украину.

Телеведущий Слава Соломка высказался о своей коллеге - известной украинской ведущей Ольге Фреймут. Ведущий считает, что звезда, которая с начала полномасштабного вторжения с семьей живет в Великобритании, больше не вернется в Украину.

Слава Соломка рассказал о своем отношении к Фреймут, которая ранее сообщила о смерти близкого человека. По его словам, Ольга не хочет больше строить карьеру в Украине. Кроме того, ведущий подчеркнул, что украинцы не должны жить за границей.

"Как я могу относиться? Люди приняли решение уехать. Нравится ли мне это? Не нравится. Я считаю, что украинцы сейчас должны быть в Украине. Но она боится - это ее право, и в какой-то степени Олю можно понять. Кроме того, не исключительно, что она не видит будущего в Украине. Это тоже ее право. Думаю, она уехала навсегда. Мне кажется, никогда уже не вернется. И не только Оля", - рассказал Соломка в интервью OBOZ.UA.

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Также ведущий честно ответил, хотел ли он уехать за границу. Как поделился Слава, он не видит для своей реализации лучшего государства, чем Украина. Телезвезда рассказал о разговоре со своей мамой в начале полномасштабного вторжения:

Я считаю, что большинство публичных людей, которые уехали, уже не вернутся домой. Они приняли для себя это решение. А вот будут ли там счастливы - это вопрос. Я бы не был счастлив. В плане профессиональной реализации никакое другое государство, кроме Украины, я не вижу. У меня даже мысли не было уезжать куда-то из Киева. Когда все началось, видел, что все выезжают, выезжают, выезжают, выезжают. Набрал маму: "Ты хотела бы, чтобы я тебя куда-то вывез?". А она мне: "Ты что, с ума сошел? Никуда не хочу ехать". Я аж выдохнул.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые с начала войны вернулась в Украину и всех разозлила.

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