Президент заявил о добавлении сил ВСУ на это направление.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 мая.

"Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно", - отметил он.

По словам Зеленского, на Харьковское направление добавят силы.

"И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", - отметил он.

Наступление РФ под Харьковом - обращение Зеленского

Президент добавил, что утром и вечером ему докладывал Главком, что он постоянно на связи и с министром обороны, и все необходимое для защиты позиций Украины обеспечивается.

"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так", - акцентировал Зеленский.

Напомним, рано утром 10 мая российские войска начали новое наступление на севере Харьковской области.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне попытались прорваться в приграничные села Харьковского и Чугуевского района, но были отбиты.

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