Объект находится в 120 милях к северу от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи.

Россия строит в центральной Беларуси объекты, в которых могут размещаться ядерные боеголовки. Если Россия действительно перевезет оружие в это место, это будет первый раз, когда она хранит его за пределами страны после распада Советского Союза.

У России есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО, но, размещая некоторые из них в Беларуси, Кремль, похоже, пытается подчеркнуть свою ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

The New York Times проанализировала спутниковые снимки и фотографии, а также поговорила с экспертами по ядерному оружию и контролю над вооружениями, чтобы отследить новое строительство, которое началось в марте 2023 года.

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Объект находится в 120 милях к северу от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи. Некоторые из недавно построенных там сооружений имеют особенности, уникальные для ядерных хранилищ на базах внутри России. Например, новая, особо охраняемая территория окружена тремя уровнями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Еще одним характерным признаком является крытая погрузочная площадка, соединенная с чем-то, похоже, скрытым подземным бункером советских времен.

Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых заявил, что ядерные разработки в Беларуси "похоже, призваны нервировать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе".

Не существует единого определения тактического ядерного оружия в отличие от стратегического оружия большой дальности. Однако Россия определяет тактическое оружие как оружие с дальностью действия до 300 километров (около 186 миль). Поскольку ядерные программы настолько секретны, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них в Осиповичи, хотя все указывает на обратное.

Ядерные боеголовки обычно хранятся рядом с военными базами, имеющими возможность доставить это оружие. Предполагаемое ядерное хранилище находится в том же городе, что и беларуские ракеты "Искандер", которые могут использоваться для запуска ядерных или обычных боеголовок. Россия поставила "Искандеры" в Беларусь в 2022 году.

В 2023 году, когда на базе Осиповичи были возведены новые ограждения, чтобы создать зону повышенной безопасности, была реконструирована крытая территория, в том числе площадка для погрузки грузовиков, у которой теперь есть новая крыша, защищающая любую деятельность от наблюдения сверху. Эти реконструкции соответствуют конструкциям, которые можно увидеть на других бывших советских хранилищах ядерных материалов.

Уильям Мун, независимый консультант и бывший сотрудник Агентства по уменьшению оборонной угрозы Пентагона, рассказал The Times, что конструкция модернизации Осиповичей с тройным ограждением, одним главным входом и запасным выходом напоминает российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично. Мун, который работал с Россией над безопасностью ядерных боеголовок, сказал: "Когда мы работали над их стандартами, они потребовали бы третьего уровня ограждения".

Он сказал, что помимо дополнительной безопасности он также ожидает отдельного жилья для российской воинской части, которая продолжает контролировать ядерные боеголовки. Три новых здания, которые, судя по всему, предназначены либо для административного использования, либо для казарм, были построены на входе в депо, а еще одна территория в настоящее время сносится бульдозерами.

В 2023 году на въезде в зону тройного ограждения был добавлен контрольно-пропускной пункт - крытая зона досмотра рядом с караульным помещением. По словам Майкла Дуйцмана, за последние два десятилетия эти типы конструкций стали неотъемлемой частью ядерных объектов в России.

Это "уникальная особенность, которую нельзя увидеть на других российских базах", сказал он.

В последние недели началось строительство, возможно, новых зданий. "Детали пока неясны, но строительство явно вступило в новую фазу", - сказал Кристенсен.

Для защиты объекта также была задействована система ПВО. Первоначально он был замечен замаскированным в середине 2023 года, в том числе благодаря радиолокационным спутниковым снимкам, предоставленным космической компанией Umbra. С сентября одна из машин ПВО дислоцируется в поле примерно в миле от бункера.

Осиповичи – часть ядерной истории. Тот же объект, который сегодня строит Россия, вероятно, использовался для хранения ядерного оружия во время Холодной войны.

Рассекреченные спутниковые фотографии объекта Осиповичи, сделанные американской разведкой во время Холодной войны, похоже, демонстрируют эти две функции. Считалось, что южная часть предназначалась для обычных вооружений, с полянами и множеством складских помещений. В отдельной, покрытой деревьями северной части видны четыре бункера, а дальше к северу - обнесенный стеной комплекс - именно то место, где можно увидеть нынешнюю постройку.

Ядерные учения РФ и Беларуси

На прошлой неделе и Россия, и Беларусь сделали заявления по поводу учений по использованию ядерного оружия. В понедельник Кремль заявил, что проведет военные учения с войсками, базирующимися вблизи Украины, для тренировки возможного применения тактического ядерного оружия. Во вторник министр обороны Беларуси сообщил государственным СМИ, что началась проверка сил "Искандеров" и других систем доставки ядерного оружия.

Комментарии России сразу же вызвали осуждение со стороны США и НАТО за "безответственную риторику".

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