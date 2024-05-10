Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под номером 2.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2024" объявили порядок выступления стран-участников в гранд-финале шоу. Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под номером 2. Певицы уже успели отреагировать на такой выбор продюсеров шоу.

Как известно, в этом году на Евровидении ввели новые правила. Теперь, кроме традиционной жеребьевки, номер выступления конкурсанта может определить продюсер шоу. Согласно этому правилу, если представитель страны вытягивает жребий "Выбор продюсера", то именно организаторы конкурса определяют, когда он выступит.

Украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil вытянули именно такой жребий. Продюсеры решили, что свою постановку в финале шоу девушки продемонстрируют вторыми.

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Певицы прокомментировали такое решение продюсеров и назвали его "смертельной позицией". Однако исполнительницы не расстраиваются и готовятся к конкурсу:

Мы под номером 2 в финале уже завтра. Все говорят, что это death spot (смертельная позиция в контексте выступления, ведь по закономерности телевизионных шоу участники, которые выступают позже, имеют лучшую конвертацию голосования). Такой номер нам выбрали продюсеры шоу. Ну что ж! Кому как не украинцам знать, как это идти к своей цели вопреки всему! Объединяемся и творим историю вместе!

Также выбор продюсеров прокомментировала режиссер номера представительниц Украины Таню Муиньо. Она написала: "Смертельная позиция от команды Евровидения. Приятно".

Отметим, что в гранд-финале Евровидения за хрустальный кубок будут соревноваться 26 стран-участников. Следовательно, 11 мая выступят 20 конкурсантов, которые прошли из полуфиналов и страны "Большой пятерки": Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. А также Швеция, которая в этом году проводит шоу.

Напомним, ранее представительницы Украины на "Евровидении-2024" рассказали о трудностях во время выступления в первом полуфинале.

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