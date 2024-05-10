Военно-политический обозреватель акцентировал на важных моментах российского "наступления".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко возмутился общественной истории на тему предполагаемого наступления России на Харьков и вероятности сдачи города-миллионика.

Он акцентировал, что соответствующая ИПСО России "гуляет" Украиной с начала 2024 года, и похоже, она результативна: "Стала возникать истерия". Коваленко напомнил украинцам на своей странице в Telegram, почему на слухи о российской угрозе для Харькова нельзя вестись. Также он уточнил, что ждет на город в будущем. Спрогнозировал такие моменты:

У российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова;

в тож же время Россия будет продолжать тактику ударов по городу и особенно это будет чувствоваться в приграничной зоне;

можно ожидать, что Россия продолжить предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону.

Коваленко пояснил, что паника по поводу угрозы Харькову разворачивается даже среди журналистов. К нему поступают звонки с вопросами: "Александр, началось наступление на Харьков, да???".

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Аналитик подытожил, что все происходит именно так, как и предвиделось со стороны России, то есть ее ИПСО сработала. "Не больше, не меньше", - добавил Коваленко.

Наступление России в Харьковской области - что известно

Сегодня издание Reuters заявило, что Россия открыла новый фронт войны в Харьковской области, достигнув там ограниченных успехов. Там напомнили, что Минобороны Украины отправило туда подкрепление. Утверждалось, что РФ нанесла удар по пограничному городу Волчанск - там развернулись бои с армией Украины. В районе 5 утра была попытка прорыва. Детальнее о боях рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время Командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк дал прогноз - в ближайшие 2 месяца наступит критическая фаза войны с Россией. Он упомянул, что Москва не отказалась от идеи пойти армией на Киев.

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