Российская техника была уничтожена во время попытки штурма границы.

Бойцы Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии сегодня, 10 мая, уничтожили технику россиян во время попытки наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в своем официальном Telegram-канале. В частности, спецназовцы 2-го отряда ЦСП "Омега" показали кадры уничтоженной техники РФ во время попытки прорыва на Харьковщине.

Отмечается, что уничтожено четыре БМП и "Урал". Благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов она была уничтожена еще на подходе - во время попытки штурма границы.

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"Спецназовцы Нацгвардии также ищут технику, которая могла проскочить. Так же будут уничтожены остатки пехоты противника, которая может прятаться по посадкам", - говорится также в сообщении.

Наступление РФ на Харьковщине: последние новости

Как известно, россияне активизировали свои действия на Харьковщине. В Министерстве обороны сообщали, что утром российские силы попытались прорвать линию обороны, продолжаются бои различной интенсивности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны остановили новую волну контрнаступления РФ артиллерийским огнем.

После обеда глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что приграничные громады находятся под усиленными обстрелами, есть раненые и погибшие. Людей призывают эвакуироваться.

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