Вступление Палестины в ООН сделает ее международно признанным независимым государством.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала заявку Палестины на полноправное членство в организации и призвала Совет Безопасности ООН "повторно рассмотреть этот вопрос". Об этом сообщает Reuters.

Согласно правилам, прием новых государств-членов в ООН осуществляется на основании решения Совета безопасности ООН - узкого круга из 15 государств, из которых часть являются постоянными членами, а часть ротируются. В апреле Совбез уже голосовал за заявку Палестины на членство, и США наложили свое вето на нее.

Голосование Генеральной Ассамблеи, состоящей из 193 стран-членов, носит рекомендательный характер и, как отмечает Reuters, было глобальным исследованием уровня поддержки попыток Палестины стать полноправным членом ООН.

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Генассамблея приняла резолюцию 143 голосами "за" и девятью "против", включая США и Израиль, тогда как 25 стран воздержались. Это решение не дает палестинцам полноправного членства в ООН, а просто признает их имеющими право вступить.

Как пишет Reuters, если заявку Палестины после этого снова вынесут на рассмотрение Совбеза, США ее снова заблокируют.

"Наше голосование [против членства Палестины в ООН] не свидетельствует об оппозиции к палестинской государственности; мы очень четко заявили, что поддерживаем ее и стремимся существенно продвигать ее. Но это признание того, что государственность придет только в результате процесса, который предусматривает прямые переговоры между сторонами", - сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Вместе с тем резолюция Генеральной Ассамблеи, принятая в пятницу, не была пустой декларацией. Она дает палестинцам некоторые дополнительные права и привилегии в ООН, начиная с сентября 2024 года: например, занять место среди членов ООН в зале ассамблеи, но без права голоса.

Пока же Палестина является государством-наблюдателем в ООН, не являющимся членом. Такой статус она имеет с 2012 года.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан уже заявил, что ООН приняла в свои ряды "террористическое государство". Еще до голосования он предупреждал, что в случае одобрения резолюции США сократят финансирование ООН, как это уже произошло ранее с ЮНЕСКО, где Палестина стала полноправным членом.

Ситуация вокруг Палестины

Как писал УНИАН, некоторые страны Европы планируют официально признать Палестину как независимое государство. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, такие планы уже в ближайшее время могут реализовать Испания, Ирландия, Бельгия и другие.

Вместе с тем, по данным издания The Times, Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе.

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