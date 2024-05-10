За два года перевозчика 23 раза штрафовали за нарушение условий лицензии.

В Санкт-Петербурге (РФ) рейсовый автобус с пассажирами упал в реку Мойка. Как сообщает Meduza со ссылкой на МЧС, это случилось днем 10 мая на Поцелуевом мосту, который расположен напротив Центрального военно-морского музея.

На кадрах камеры наружного видеонаблюдения, попавших в СМИ, зафиксировано, как автобус, передвигающийся по набережной, внезапно сбивается с направления, "виляет" из стороны в сторону, чем создает аварийную обстановку на дороге. Затем резко поворачивает на мост, сталкивается с двумя легковыми автомобилями и, пробив ограждение, падает в реку.

Отмечается, что первыми спасать людей, которые находились в салоне автобуса, бросились пассажиры проезжавшего мимо речного трамвая, водители других авто и рабочие, занятые на стройке неподалеку. В частности, очевидцы бросали в реку спасательные круги, несколько человек сами прыгнули в воду. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели и полицейские - всего в операции было задействовано 69 человек.

"В автобусе на момент инцидента, по уточненным данным, находились 15 человек. Шестеро из них смогли выбраться сами и с помощью очевидцев, еще девятерых из автобуса вытащили сотрудники МЧС. Кроме трех погибших, четырех госпитализировали в состоянии клинической смерти, состояние еще двух оценивают как тяжелое", - говорится в публикации.

По данным "Осторожно, новости", водитель автобуса - 44-летний гражданин РФ, уроженец Таджикистана. В отношении него уже завели уголовное дело. Он также пострадал из-за падения автобуса в реку, его доставили в медицинское учреждение. Компанию владельца автобуса 23 раза за последние 2,5 года штрафовали за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии. Общая сумма штрафов - 3,6 млн рублей.

Последние новости страны-агрессора

В российском городе Арзамас городской голова Александр Щелоков и председатель гордумы Игорь Плотичкин вручили орден Мужества семье жестокого убийцы, который отправился воевать против Украины из колонии, где отсиживал 9-летний срок.

В частности, оккупант Дмитрий Бут получил срок 2021 года, его жертвой стала девушка, с которой он познакомился в баре. Молодые люди пришли домой к Буту, где вместе употребляли спиртные напитки, а потом поссорились. Хозяин жилья избил девушку до полусмерти, затем заткнул дыхательные пути марлевым кляпом и подождал, пока она задохнется. Изуродованное тело гостьи Бут пытался расчленить ножовкой.

В январе 2023 года стало известно, что Бут погиб на Донбассе. В Арзамасе его увековечили - есть мемориальная плита с именем убийцы, а теперь наградили посмертно. Орден вручили родственникам "героя". Мэр города сказал, что очень гордится Бутом.

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