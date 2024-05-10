Больше всего атак зафиксировали на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта в Украине. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что всего зафиксировали 91 боевое столкновение.

Война в Украине - ситуация на фронте 10 мая

Генштаб сообщил, что на Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Лиманском направлении, как отмечается, Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

В то же время, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, также пытался улучшить тактическое положение.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области", - говорится в сводке.

Кроме того, как заявили в Генштабе, на Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

"В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника", - говорится также в сводке.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба за прошедшие сутки на фронте состоялось около 30 боевых столкновений. На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают работать под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов. За прошедшие сутки были отбиты все вражеские атаки в районе Берховки в окрестностях Бахмута.

На Авдеевском направлении враг продолжает давить на украинские силы артиллерией. Под плотным огнем ВСУ отбили атаки вблизи Первомайского. Авдеевка и еще более 10 населенных пунктов области подверглись вражеским обстрелам.

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