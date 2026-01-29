Военная машина Кремля вынуждена затормозить: власти РФ стоят перед сложным выбором

Дальнейшее увеличение военных расходов в условиях снижения доходов потребует перенаправления средств из других приоритетных областей.

Оборонная промышленность России в этом году может резко замедлить рост. Кремль отдал приоритет экономической стабильности и сбалансированности финансов, а увеличению расходов на войну в Украине.

Издание Bloomberg пишет, что, согласно трехлетнему прогнозу Министерства экономики РФ, секторы, связанные с государственными оборонными заказами, включая военное оборудование и комплектующие, БПЛА и боеприпасы, в этом году покажут годовой рост в размере 4–5 % по сравнению с примерно 30% в последние годы.

Стремительный рост производства оружия, который подпитывали госрасходы, круглосуточные смены на заводах и отток рабочей силы из гражданского сектора, теряет силу впервые за четыре года полномасштабного вторжения России в Украину. Это демонстрирует реакцию властей на растущее напряжение в российской экономике.

Оборона, которая по-прежнему остается крупнейшей статьей расходов госбюджета, была единственной крупной статьей, которую сократили, в то время как общие расходы, как ожидается, вырастут в соответствии с инфляцией. В целом, расходы, связанные с войной, в этом году сократятся почти на 11% после более чем 30%-ого годового роста в 2025 году.

Власти России должны сделать сложный выбор

Дальнейшее увеличение военных расходов в условиях снижения доходов потребует перенаправления средств из других приоритетных областей и увеличения долгового бремени. Это также усилит инфляционное давление, что может привести к более длительному периоду высоких процентных ставок, которые еще больше осложнят положение гражданских отраслей экономики.

"В течение всего этого года они будут находиться на перепутье - между вливанием ресурсов в войну и началом перехода к полувоенному положению", - сказал директор берлинского Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев.

По его словам, ключевыми переменными будут результаты переговоров и ситуация на поле боя.

Россия сталкивается с растущими ограничениями доходов из-за снижения цен на нефть, больших скидок на "черное золото" и логистических проблем, усугубляемых санкциями. Сильный рубль ущу больше ухудшает ситуацию. В то же время ликвидные резервы суверенного фонда благосостояния, по-видимому, близки к минимуму, необходимому для обеспечения финансовой стабильности, что вынуждает правительство финансировать дефицит бюджета за счет новых заимствований.

Оборонный сектор России замедляется

По оценкам Министерства экономики РФ, рост производства в оптико-электронной промышленности, которая включает компоненты для военного оборудования, снизился с 28% в 2024 году до 11% в 2025 году. Производство транспортных средств, включая танки и другую боевую технику, замедлилось до 27% с 34% год назад, а производство готовых металлических изделий, включая бомбы и оружие, замедлилось до 14% с 32%.

Структурные экономические препятствия также повышают стоимость дальнейшего расширения оборонной промышленности.

Активный набор персонала военными заводами, которые за последние три года приняли на работу около 800 000 человек, усугубил нехватку рабочей силы и усилил конкуренцию зарплаты с гражданскими секторами. Быстрый рост заработной платы усугубил инфляцию, из-за чего процентные ставки на удерживали на рекордно высоком уровне в течение нескольких месяцев, прежде чем их постепенно начали снижать.

В то же время ужесточение фискальной политики также может дать центральному банку больше возможностей для смягчения денежно-кредитных условий и обеспечить долгожданную помощь для экономики в целом.

Экономика России – последние новости

России все сложнее искать деньги на войну против Украины, поэтому Владимир Путин решил существенно увеличить налоговое давление в этом году. Так, ставка налогов на потребление для россиян выросла с 20% до 22%, что должно принести дополнительные 12,3 млрд долларов в бюджет страны-агрессора.

При этом заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что доходы от продажи нефти и газа в этом году могут оказаться "намного ниже" запланированного уровня.

