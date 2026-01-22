В Минфине РФ наконец-то признали проблему: Москву ждет обвал доходов от нефти и газа

Деньги из главного фонда РФ должны закончиться до конца года.

Доходы России от продажи нефти и газа в этом году могут оказаться "намного ниже" запланированного уровня. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра финансов страны-агрессора Владимира Колычева сообщает The Moscow Times.

Основная причина – низкие цены на российскую нефть, стоимость которой упала до пятилетнего минимума. В декабре средняя стоимость барреля Urals составила 39 долларов, в то время как в российский бюджет заложена цена на уровне 59 долларов.

Более того, местные поставщики вынуждены предлагать скидку до 50%, чтобы продать нефть в Индию и Китай. Таким образом, с налогов на нефть и газ Россия получит в январе 420 млрд рублей (около 5,5 млрд долл.). Это жесткое проседание по сравнению с декабрем – сумма на 46% меньше.

Покрыть дефицит Минфин РФ планирует за счет Фонда национального благосостояния. Как результат, часть аналитиков ожидают, что деньги Фонда уже в этом году закончатся.

По состоянию на начало года в ФНБ оставалось 4,1 трлн рублей (54 млрд долл) неизрасходованных средств. Чтобы покрыть недополученные от нефти и газа поступления, властям придется изъять около 3 трлн рублей, а еще 700 млрд рублей уйдет на инвестиции. Таким образом, средства в Фонде останется всего 400 млрд рублей (5,3 млрд долл.), которых хватит на три-четыре дня расходов российского бюджета.

В прошлом году дефицит бюджета России составил 5,7 трлн рублей (75 млрд долл.), что в пять раз ухудшило первоначальные расчеты Минфина. В 2026 году власти надеются на дефицит в 3,8 трлн рублей (50 млрд долл.). Для этого в РФ повысят НДС, налоги для малого бизнеса, технологический сбор с техники и электроники, а также вытрясут штрафов из собственных граждан и бизнеса на 300 млрд рублей. Несмотря на это, аналитики настроены скептически и оценивают будущий дефицит бюджета в 2026 году России в 5-5,5 трлн рублей (72 млрд долл.) из-за чрезмерных расходов и сокращения экспортных поступлений.

России все сложнее искать деньги на войну против Украины, поэтому Владимир Путин решил существенно увеличить налоговое давление в этом году. Так, ставка налогов на потребление для россиян выросла с 20% до 22%, что должно принести дополнительные 12,3 млрд долларов в бюджет страны-агрессора.

Россия также активно применяет механизм конфискации иностранных активов, однако затем не знает, что с ними делать. Так, в прошлом году было изъято активов на рекордные 40 млрд долларов, однако приватизация стабильно не приносит результатов и желаемых денег.

