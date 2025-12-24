За последние 12 месяцев рубль укрепился сильнее, чем когда-либо с 1994 года.

Российский рубль в 2025 году укреплялся так быстро, что обогнал все основные валюты по отношению к доллару. Данная ситуация угрожает подрывом военной экономики Российской Федерации.

Издание Bloomberg пишет, что с начала года российская национальная валюта укрепилась на 45% и торгуется около 78 рублей за доллар, что очень близко к довоенным уровням. Согласно данным, за последние 12 месяцев рубль укрепился сильнее, чем когда-либо с 1994 года.

Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, а жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов.

Устойчивость сохраняется несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции со стороны США и Европы, которые усиливают давление на государственные финансы, сокращая доходы экспортеров при конвертации в рубли. Поддержку валюте также оказали продажи иностранной валюты Банком России, чтобы компенсировать потери доходов от энергоносителей, которые за первые 11 месяцев упали на 22%.

По данным Bloomberg, рост рубля в этом году ставит его в пятерку самых доходных глобальных активов по спотовой доходности после платины, серебра, палладия и золота.

Для центрального банка укрепление рубля благоприятный фактор в борьбе с инфляцией, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что дефляционный эффект еще не исчерпан. Однако экономисты московского Института экономики роста имени С. И. Столыпина предупреждают, что укрепление рубля таит угрозу.

Если текущие тенденции сохранятся - укрепление рубля в сочетании с дорогими кредитами, то охлаждение экономики может вскоре смениться стагфляцией, отметили эксперты. Центробанк прогнозирует замедление экономического роста в этом году до 0,5-1% с 4,3% в прошлом году.

Переоцененный рубль подрывает конкурентоспособность, пишут аналитики, утверждая, что Россия фактически "теряет свои естественные преимущества как энергетическое государство, предлагая иностранным потребителям более выгодные условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны".

Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.

При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде. В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 142,25 млрд долларов.

В свою очередь Центробанк России второй раз подряд снизил базовую процентную ставку на полпроцента - до 16%, но это не принесет значительного облегчения предприятиям.

