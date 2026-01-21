Россия рекордно конфискует активы, но не может их продать, - Bloomberg

Кремль выставил на продажу один из самых загруженных аэропортов страны.

В прошлом году Россия конфисковала рекордное количество активов, но не может получить прибыль от их продажи. В частности, РФ провалила аукцион по продаже одного из крупнейших аэропортов страны. Это подчеркивает трудности Москвы с наполнением бюджета, пишет Bloomberg.

Россия в прошлом году конфисковала активов на рекордные 3,12 трлн рублей (примерно 40 млрд долл.), что в четыре раза больше, чем в 2024 году, однако попытки монетизировать захваченные активы проваливаются одна за другой. Примером является приватизация московского аэропорта "Домодедово".

Кремль выставил на продажу один из самых загруженных аэропортов страны за 132 млрд рублей (1,7 млрд долл.), но это не привлекло ни одного квалифицированного предложения. Местные СМИ писали, что интерес к объекту проявляли компании, связанные с несколькими миллиардерами, но потенциальных покупателей отпугнули падение показателей аэропорта и его огромные долги.

"Не учитывая юридические вопросы, как можно пытаться продать что-то стоимостью 40 миллиардов рублей за 130 миллиардов?", - сообщил миллиардер Олег Дерипаска.

Отмечается, что Россия конфисковала аэропорт "Домодедово" летом 2024 года, заявив, что стратегически важным активом владели лица с иностранным гражданством, что противоречит российскому законодательству.

Ранее владелец аэропорта Дмитрий Каменщик инвестировал миллиарды, превратив его в крупнейший авиационный хаб России. Но после вторжения РФ в Украину многие авиакомпании прекратили полеты, а долги аэропорта превысили 75 млрд рублей.

В то же время Россия попытается снова продать аэропорт "Домодедово" 29 января на так называемом голландском аукционе, на котором стартовую цену могут снизить почти наполовину. Участие во втором раунде готов принять и крупнейший аэропорт страны "Шереметьево", совладельцем которого является миллиардер и соратник Путина Аркадий Ротенберг.

6 января президент России Владимир Путин распорядился в 2026 году еще больше повысить налоги для россиян на фоне того, что военная экономика страны продолжает терять обороты.

Также сообщалось, что российская экономика сталкивается с растущими трудностями в различных секторах, что вызвано санкциями и чрезмерными расходами на войну. Однако пока рано надеяться, что из-за экономических проблем Кремль откажется от намерений уничтожить Украину. Как отмечает CNN, с такой экономической ситуацией Путин сможет воевать еще как минимум 3-5 лет.

Кроме того, в декабре 2025 года стало известно, что в РФ замедлился рост зарплат, даже несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. Это стало очередным признаком охлаждения российской экономики во время войны.

