Президент США может рассмотреть возможность исключения для Австралии.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Данное решение должно защитить политически важные отраслей американской промышленности.

Издание Bloomberg пишет, что пошлины применят ко всему американскому импорту стали и алюминия, в том числе и на готовые металлические изделия. Это регение призвано пресечь попытки таких стран, как Российская Федерация и Китай, обойти существующие пошлины. Новые тарифы вступят в силу 12 марта.

"По сути, мы вводим 25% пошлину без исключения на весь алюминий и всю сталь, и это будет означать, что многие предприятия будут открываться в США", - заявил Трамп.

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Хотя эти меры не предусматривают исключений для торговых партнеров, Трамп указал, что может рассмотреть возможность послаблений для Австралии, отметив, что эта страна импортирует самолеты американского производства.

Акции крупнейших американских производителей стали и алюминия после окончания торгов торговались слабо. Акции Alcoa Corp., крупнейшего производителя алюминия в США, подорожали примерно на 1%, а акции Nucor Corp., крупнейшего американского производителя стали, выросли на 0,5%. Фьючерсы на американские акции снизились на 0,2% в Азии.

Тарифы на металлы - это самая масштабная мера Трампа по борьбе с торговым дефицитом США и использованию международной торговли в качестве источника доходов.

Представитель администрации заявил, что новые меры были необходимы, поскольку экспортеры стали и алюминия злоупотребляли имеющимися исключениями, что нанесло ущерб американским производителям.

"Тарифы на сталь и алюминий для Канады, ближайшего союзника США, были бы совершенно неоправданными", - говорится в заявлении Франсуа-Филиппа Шампаня, министра инноваций, науки и промышленности Канады. "Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности США - от оборонной, судостроительной, энергетической до автомобильной".

Противники говорят, что широкомасштабные пошлины нарушают правила мировой торговли и оскорбляют союзников США. Экономисты предупреждают, что пошлины Трампа рискуют повысить стоимость всего - от продуктов питания до бензина, что может подстегнуть инфляцию. Однако в администрации утверждают, что пошлины являются частью более широкой экономической стратегии, которая поможет снизить общие расходы.

США в значительной степени зависят от импорта алюминия для внутреннего рынка, причем многие из этих поставок осуществляются из Канады, ОАЭ и Китая.

Стоит отметить, что 10 февраля цены на металлы в США подскочили. Американские трейдеры бросились скупать, медь, алюминий и сталь.

Издание Financial Times писало, что фьючерсы на медь на бирже Comex в Нью-Йорке превысили цены в Лондоне более чем на 800 долларов за тонну, что стало рекордом с начала 2020 года. Медь на Comex подорожала на 2% и пересекла отметку 10 тысяч долларов за тонну.

Пошлины Трампа - последние новости

США объявили о введении значительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). Кроме того, 31 января новый американский президент Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против Евросоюза. Позже Дональд Трамп отсрочил введение пошлин против Мексики и Канады.

Автопроизводители были крайне обеспокоины решениями нового президента США. Эксперты говорят, что наихудший сценарий, скорее всего, приведет к череде банкротств среди поставщиков автозапчастей.

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