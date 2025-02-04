Отрасль готовится к ответной торговой войне, которая может спровоцировать волну банкротств среди производителей автозапчастей.

Автомобильные компании готовятся к потрясением из-за глобальной торговой войны нового президента США Дональда Трампа. Производители не могут пока что оценить масштабы и продолжительность "наказания".

Издание Financial Times пишет, что руководители General Motors, Stellantis и Tesla дали понять, что будут наращивать производство в США, чтобы компенсировать любое влияние пошлин.

Эксперты говорят, что наихудший сценарий, при котором будут введены как американские, так и ответные пошлины, скорее всего, приведет к череде банкротств среди поставщиков автозапчастей.

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Глобальная цепочка поставок авто настолько сложна и взаимосвязана, что компонент, произведенный в Мексике, может оказаться на американском заводе, затем вернуться в Мексику для окончательной сборки, а затем продаваться на американском рынке - что может привести к ситуации "пошлины против пошлин".

Эксперт по автомобильному производству, возглавляющий консалтинговую компанию AutoAnalysis Ян Генри предупредил, что нарушения в цепочке поставок могут быть хуже, чем во время пандемии, если торговая война продолжится и автопроизводители не смогут оказать достаточную финансовую поддержку, чтобы удержать своих поставщиков на плаву.

Микаэль Братт, исполнительный директор шведского производителя ремней безопасности и подушек безопасности Autoliv, заявил, что компания немедленно начнет переговоры о том, чтобы переложить стоимость более высоких тарифов на клиентов, если они будут введены против Мексики.

По мнению аналитиков, больше всего пострадает GM, а владелец Chrysler компания Stellantis оказалась не в лучшем положении. Ford подвержен наименьшему риску, поскольку импортирует наименьшую долю автомобилей из-за пределов США.

Аналитик BNP Paribas Джеймс Пикариелло считает, что хотя автопроизводитель, вероятно, сможет перенести в США производство около 300 000 из 350 000 грузовиков, которые он сейчас импортирует, такой переход займет 12-18 месяцев, пока он будет корректировать поставки поставщиков и нанимать рабочих.

По его словам, это добавит около 1 млрд долл. расходов на оплату труда, поскольку рабочие в США зарабатывают больше, чем в Мексике. Операционная прибыль GM снизится на 7%, но это выглядит благоприятно по сравнению с возможным 50% сокращением, которое может произойти в результате введения 25% пошлин.

Еще до введения пошлин против ЕС европейские автопроизводители окажутся под ударом. В наихудшем положении находится Volkswagen, 45% продаж которого в США приходится на автомобили, произведенные в Мексике и Канаде, хотя американский рынок составляет небольшую долю в общем объеме доходов концерна.

Поскольку все продаваемые в США автомобили люксовых марок Audi и Porsche производятся за пределами страны, по оценкам Moody's, 25% мексиканские пошлины приведут к сокращению глобальной прибыли Volkswagen до вычета процентов и налогов более чем на 15%. Renault также вряд ли пострадает, поскольку у нее нет продаж в США и Канаде.

Немецкий автопроизводитель BMW менее подвержен риску, поскольку 65% его автомобилей в США собираются на месте, а сам он является нетто-экспортером из США.

Небольшие японские автопроизводители, такие как Mitsubishi Motors и Subaru, могут выиграть от отсутствия производства в Мексике и Канаде. Honda также находится в сравнительно выгодном положении, поскольку две трети ее продаж в США собираются на месте.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины на китайский экспорт, которые вступят в силу после полуночи вторника в США. В то же время он заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем перед возможным введением 10% пошлин.

В то же время Трамп отсрочил введение пошлин против Мексики и Канады.

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