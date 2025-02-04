В это время страны будут сотрудничать в вопросе остановки потока фентанила.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Соединенные Штаты Америки на месяц отложат введение пошлин на импорт товаров из его страны.

Вечером он написал в микроблоге X, что имел "хороший" разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они договорились, что Вашингтон приостановит введение предложенных тарифов минимум на 30 дней. Тем временем Канада реализует план по защите границы стоимостью 1,3 миллиарда долларов:

"Укрепление границы новыми вертолетами, технологиями и персоналом, усиление координации с нашими американскими партнерами, а также увеличение ресурсов для остановки потока фентанила. Почти 10 тысяч военнослужащих на передовой работают и будут работать над защитой границы".

США вводят пошлины

Как известно, ранее Соединенные Штаты Америки объявили о введении значительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%).

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После этого Трюдо предупредил жителей страны, что следует готовиться к тяжелым временам, пообещав действовать в ответ.

По данным СМИ, новый американский лидер уже отсрочил введение пошлин против Мексики. Это произошло после того, как страна согласилась отправить на границу дополнительные силы для борьбы с фентанилом и миграцией.

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